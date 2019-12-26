Директор Кировского троллейбусного депо Саратова надеется на пополнение парка

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-26T15:09:50+03:00

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Директор Кировского троллейбусного депо СГЭТ Олег Абрамов уверен, что в ближайшее время в Саратов поступят московские троллейбусы.

- Я тружусь в депо с 1998 года, на его балансе находятся 88 троллейбусов, возраст которых доходит до нескольких десятков лет, хотя такой должен быть срок эксплуатации транспорта.В связи с переходом Москвы на электробусы, область ожидает поставку 50 троллейбусов, благодаря содействию Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Несмотря на то, что они уже были в эксплуатации, московские троллейбусы более модернизированы и находятся в хорошем состоянии, — отметил Олег Абрамов.

Директор Кировского троллейбусного депо СГЭТ напомнил, что столичный транспорт несколько лет назад поставляли в город, но на линию его не выпустили. По его мнению, это могло произойти из-за управленческих решений.

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ИСТОЧНИК KP.RU