Панков: Володин помогает решить вопрос по самым сложным долгостроям
Решение председателя Государственной Думы Вячеслава Володина поможет достроить два самых проблемных дома из тех, что курирует депутат Госдумы Николай Панков. Об этом депутат пишет в своем телеграм-канале «Пара слов».
- Хорошая новость для дольщиков еще двух моих долгостроев. Володин добился, чтобы дома ЖСК «Победитель» и «Оптимист 2018» вошли в программу «ДОМ.РФ» и были достроены за счет федеральных средств. Это объекты очень сложные. Только на достройку дома «Оптимист 2018» требуется порядка 300 млн. рублей. Найти в области такого инвестора было нереально. А «Победитель» рассматривали несколько инвесторов, но все отказались, и жители на встрече попросили спикера включить дом в программу «ДОМ.РФ». Он, как всегда, помог людям.
Еще по четырем саратовским домам принято решение о выплате компенсаций. Как говорят дольщики, в новый год — с новыми возможностями, — отметил Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU