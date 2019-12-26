Панков: Володин помогает решить вопрос по самым сложным долгостроям

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-26T14:36:08+03:00

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Решение председателя Государственной Думы Вячеслава Володина поможет достроить два самых проблемных дома из тех, что курирует депутат Госдумы Николай Панков. Об этом депутат пишет в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Хорошая новость для дольщиков еще двух моих долгостроев. Володин добился, чтобы дома ЖСК «Победитель» и «Оптимист 2018» вошли в программу «ДОМ.РФ» и были достроены за счет федеральных средств. Это объекты очень сложные. Только на достройку дома «Оптимист 2018» требуется порядка 300 млн. рублей. Найти в области такого инвестора было нереально. А «Победитель» рассматривали несколько инвесторов, но все отказались, и жители на встрече попросили спикера включить дом в программу «ДОМ.РФ». Он, как всегда, помог людям.

Еще по четырем саратовским домам принято решение о выплате компенсаций. Как говорят дольщики, в новый год — с новыми возможностями, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU