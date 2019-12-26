Победительница конкурса «Комсомолки» отправляется на «Новогодний карнавал»

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-26T14:27:47+03:00

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Победительница конкурса от «КП-Саратов» и Консерватории получила приз.

Татьяна Чудина пришла в редакцию и получила билеты на две персоны. Сегодня, 26 декабря, она сможет попасть на «Новогодний карнавал» проекта «Flauto Bellissimo».

Концерт в виде карнавального микса из старинной музыки, ирландского фольклора и современных джазовых композиций начнется в 19 часов в Большого зала.

Татьяна поблагодарила «Комсомолку» за приз и поздравила наших читателей с наступающим Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU