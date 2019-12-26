2019-12-26T14:27:47+03:00
Звезды

Победительница конкурса «Комсомолки» отправляется на «Новогодний карнавал»

Концерт пройдет в Саратовской консерватории
Екатерина Семенова
Поделиться:
Татьяна ЧудинаТатьяна ЧудинаФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Победительница конкурса от «КП-Саратов» и Консерватории получила приз.

Татьяна Чудина пришла в редакцию и получила билеты на две персоны. Сегодня, 26 декабря, она сможет попасть на «Новогодний карнавал» проекта «Flauto Bellissimo».

Концерт в виде карнавального микса из старинной музыки, ирландского фольклора и современных джазовых композиций начнется в 19 часов в Большого зала.

Татьяна поблагодарила «Комсомолку» за приз и поздравила наших читателей с наступающим Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На органы госвласти в Саратовской области потратили почти 2 млрд рублей
Ряд улиц в Октябрьском районе Саратова остался без воды
Саратовцы могут бесплатно звонить на любые телефоны по России
В последний вечер года в Саратовской консерватории состоится «Новогодний фейерверк»
Саратовская область за шесть лет получит 118 млрд рублей по нацпроектам
Директор Кировского троллейбусного депо Саратова надеется на пополнение парка
Панков: Володин помогает решить вопрос по самым сложным долгостроям
Победительница конкурса «Комсомолки» отправляется на «Новогодний карнавал»
На Театральной площади собирают каркас под каток
Саратовцев призвали сообщать о подозрительных предметах в новогодние праздники
В Петровском районе найдены останки погибшего на пожаре ребенка
Массовое ДТП с шестью авто и быком под Саратовом. Подробности
В Красноармейске росгвардейцы привели домой заблудившуюся школьницу
Еще шесть проблемных домов Саратова войдут в программы Фонда поддержки обманутых дольщиков
На Московской легковушка столкнулась с автобусом