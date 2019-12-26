СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-26T14:17:59+03:00

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Сегодня, 26 декабря, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем профиле соцсети Instagram, что на Театральной площади собирают каркас под каток.

- Как только погода позволит, внутри «коробки» появится лёд, и все желающие смогут насладиться катанием на коньках. Своего часа ждет и каток на набережной Космонавтов, который появится там впервые. Идея организации такого места отдыха горожан, которая была горячо поддержана саратовцами, принадлежит председателю ГосДумы Вячеславу Викторовичу Володину, — написал мэр.

Когда в городе выпадет снег и закрепиться мороз, для горожан появится еще восемь мест массового катания.

ИСТОЧНИК KP.RU