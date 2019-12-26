2019-12-26T13:58:17+03:00
Происшествия

Саратовцев призвали сообщать о подозрительных предметах в новогодние праздники

Нужно обращать внимание на подозрительные машины
Дарья Вострикова
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Жителей Саратовской области призвали даже в новогодние праздники быть бдительными и соблюдать осторожность.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области и региональном УФСБ, стоит обращать внимание на подозрительный транспорт.

Это машины, у которых передние и задние номера не совпадают или создается впечатление, что эти знаки сделаны вручную. Также подозрение должен вызвать транспорт, который долгое время стоит на месте, не предназначенном для парковки.

Кроме того, в случае обнаружения подозрительных предметов нужно сразу же сообщить в правоохранительные органы по телефонам дежурных служб ГУ МВД по Саратовской области (02, 102) и УФСБ России по Саратовской области (тел. 37-30-01). Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной группы следует отойти на безопасное расстояние от обнаруженного предмета.

Если вы что-то заподозрили, нужно немедленно позвонить в полицию.

Телефон доверия УФСБ России по Саратовской области — 8(8452) 37-30-90, номер ГУ МЧС России по Саратовской области — 8(8452) 62-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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