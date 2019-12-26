2019-12-26T15:32:25+03:00
Происшествия

В Петровском районе найдены останки погибшего на пожаре ребенка

Тело 6-летнего мальчика нашли при разборе завалов сгоревшего дома
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Сегодня, 26 декабря, как сообщили КП-Саратов» в региональном СУ СКР, при разборе выгоревших конструкций дома обнаружены останки тела 6-летнего мальчика.

Напомним, днем 25 декабря в селе Озерки Петровского района сгорел частный дом, в котором проживала многодетная семья.

По предварительным данным, мама семейства в это время находилась на работе в Саратове. Отец отлучился в магазин, оставив с детьми 6, 4 и 3-х лет, односельчанина. Сосед, которому было поручено присматривать за детьми, также оставил их одних, а когда вернулся, обнаружил что дом горит. Вместе с еще одним местным жителем он смог обнаружить и вывести из дома 4-летнего мальчика и 3-летнюю девочку, которые госпитализированы.

Пожар тушили очень долго, здание полностью выгорело.

Аткарским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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