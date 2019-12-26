В Красноармейске росгвардейцы привели домой заблудившуюся школьницу
Вчера, 25 декабря, в отдел вневедомственной охраны Красноармейска обратилась местная жительница.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, она пришла домой и не обнаружила там свою семилетнюю дочь.
На звонки школьница не отвечала.
Искать девочку выдвинулись незамедлительно. Вскоре прапорщик Сергей Дьячков и старший сержант Александр Белов обнаружили ребенка вблизи дома на улице 5-й Микрорайон.
Выяснилось, что девочка заигралась и забыла сообщить родителям, где она. Какая-либо специализированная помощь ребенку не потребовалась, росгвардейцы довезли ее до дома и передали матери.
Родители девочки поблагодарили сотрудников за оказанную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU