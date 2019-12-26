В Красноармейске росгвардейцы привели домой заблудившуюся школьницу

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-26T13:47:35+03:00

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Вчера, 25 декабря, в отдел вневедомственной охраны Красноармейска обратилась местная жительница.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, она пришла домой и не обнаружила там свою семилетнюю дочь.

На звонки школьница не отвечала.

Искать девочку выдвинулись незамедлительно. Вскоре прапорщик Сергей Дьячков и старший сержант Александр Белов обнаружили ребенка вблизи дома на улице 5-й Микрорайон.

Выяснилось, что девочка заигралась и забыла сообщить родителям, где она. Какая-либо специализированная помощь ребенку не потребовалась, росгвардейцы довезли ее до дома и передали матери.

Родители девочки поблагодарили сотрудников за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU