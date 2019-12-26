2019-12-26T14:49:01+03:00
Общество

Еще шесть проблемных домов Саратова войдут в программы Фонда поддержки обманутых дольщиков

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подвел итоги работы в уходящем году по теме помощи обманутым дольщикам.

Володин в частности сообщил, что дополнительно принято решение Фондом поддержки обманутых дольщиков об оказании помощи еще по шести проблемным домам в Саратове. При этом четыре дома включены в программу выделения компенсации, а два дома будут достраиваться.

- Таким образом, программа текущего года выполнена. 15 домов она охватывает. Это почти две тысячи семей, которые подпадают под компенсацию и достройку. А если говорить о денежных средствах, более 2,5 млрд выделено на эти цели за счет средств федерального бюджета. У нас на следующий год остается 16 домов, которые в рамках программы федеральной будут рассматриваться на предмет оказания поддержки.

Володин подвел промежуточные итоги работы по обманутым дольщикам.

Что касается программы Саратовской области, насколько я знаю со слов губернатора, 10 домов будут достроены в текущем году. И на будущее остается немногим более еще 10 домов. Поэтому есть реальная возможность завершить решение этого вопроса в течение 2020-2021 года. Надеюсь, что в будущем году мы также будем подходить конструктивно, эффективно решая задачи, которые стоят перед областью в плане оказания помощи и поддержки обманутым дольщикам, - заявил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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