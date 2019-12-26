В Новогоднюю ночь в Саратове будет работать общественный транспорт

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-26T13:12:02+03:00

Ездить также можно будет на Рождество

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В Саратове в Новогоднюю ночь, а также во время празднования Рождества Христова будет работать общественный транспорт.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, цена проезда не измениться.

Так, с 22:00 31 декабря до 2:30 1 января будут работать маршруты 2Д, 3, 6, 8А, 11, 33, 53, 55, 57, 58, 64Д, 73, 85, 90, 93, 95, 97 и 105. Всего будет задействовано 70 единиц подвижного состава.

С 22:00 6 января до 4:00 7 января можно сесть на автобусы №№ 2Д, 3, 8А, 11, 33, 42, 42К, 46, 57, 58, 73, 76, 79, 90, 93, 95, 97, 105.

Кроме того, в оба праздника будут ездить трамваи № 3, 7, 8, 9, 10, 11 и троллейбусы № 1, 3, 5, 10, 15 и 16.

ИСТОЧНИК KP.RU