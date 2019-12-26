Губернатор Валерий Радаев попросил содействия у министра сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-26T13:07:58+03:00

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На встрече, которая 26 декабря прошла в Москве, губернатор Саратовской области Валерий Радаев попросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева посодействовать в попадании региона в число участников ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий». Она входит в состав госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и будет реализовываться в 2020-2025 годах.

Радаев также поблагодарил министра за уже оказанную поддержку аграрного сектора в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU