2019-12-26T13:07:58+03:00
Политика

Губернатор Валерий Радаев попросил содействия у министра сельского хозяйства

Федерального чиновника просят помочь с включением Саратовской области в программу «Современный облик сельских территорий»
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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На встрече, которая 26 декабря прошла в Москве, губернатор Саратовской области Валерий Радаев попросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева посодействовать в попадании региона в число участников ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий». Она входит в состав госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и будет реализовываться в 2020-2025 годах.

Радаев также поблагодарил министра за уже оказанную поддержку аграрного сектора в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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