Губернатор Валерий Радаев попросил содействия у министра сельского хозяйства
Федерального чиновника просят помочь с включением Саратовской области в программу «Современный облик сельских территорий»
Фото пресс-службы губернатора
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На встрече, которая 26 декабря прошла в Москве, губернатор Саратовской области Валерий Радаев попросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева посодействовать в попадании региона в число участников ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий». Она входит в состав госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и будет реализовываться в 2020-2025 годах.
Радаев также поблагодарил министра за уже оказанную поддержку аграрного сектора в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU