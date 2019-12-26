Улицу в Саратове снова заливает кипятком

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-26T12:51:06+03:00

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Дорогу-дублер проспекта 50 лет Октября в Ленинском районе Саратова заливает кипятком.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, горячая вода заливает улицу в районе остановки «Вишневая».

Там выставлены ограждения, предупреждающие знаки для пешеходов и автомобилистов.

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Примечательно, что горячая вода льется по дороге уже давно. «КП-Саратов» не раз писала о жалобах горожан на бездействие «Т Плюс».

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ИСТОЧНИК KP.RU