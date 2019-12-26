2019-12-26T12:51:06+03:00
Общество

Улицу в Саратове снова заливает кипятком

Установлены предупреждения [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Дорогу-дублер проспекта 50 лет Октября в Ленинском районе Саратова заливает кипятком.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, горячая вода заливает улицу в районе остановки «Вишневая».

Там выставлены ограждения, предупреждающие знаки для пешеходов и автомобилистов.

.

.

Примечательно, что горячая вода льется по дороге уже давно. «КП-Саратов» не раз писала о жалобах горожан на бездействие «Т Плюс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отопительный несезон: «Т Плюс» само не работает и тепло не дает

Дороги в Ленинском районе разрыты уже несколько недель, но результатов работы не видно

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На органы госвласти в Саратовской области потратили почти 2 млрд рублей
Ряд улиц в Октябрьском районе Саратова остался без воды
Саратовцы могут бесплатно звонить на любые телефоны по России
В последний вечер года в Саратовской консерватории состоится «Новогодний фейерверк»
Саратовская область за шесть лет получит 118 млрд рублей по нацпроектам
Директор Кировского троллейбусного депо Саратова надеется на пополнение парка
Панков: Володин помогает решить вопрос по самым сложным долгостроям
Победительница конкурса «Комсомолки» отправляется на «Новогодний карнавал»
На Театральной площади собирают каркас под каток
Саратовцев призвали сообщать о подозрительных предметах в новогодние праздники
В Петровском районе найдены останки погибшего на пожаре ребенка
Массовое ДТП с шестью авто и быком под Саратовом. Подробности
В Красноармейске росгвардейцы привели домой заблудившуюся школьницу
Еще шесть проблемных домов Саратова войдут в программы Фонда поддержки обманутых дольщиков
На Московской легковушка столкнулась с автобусом