Улицу в Саратове снова заливает кипятком
Установлены предупреждения [фото]
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Дорогу-дублер проспекта 50 лет Октября в Ленинском районе Саратова заливает кипятком.
Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, горячая вода заливает улицу в районе остановки «Вишневая».
Там выставлены ограждения, предупреждающие знаки для пешеходов и автомобилистов.
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Примечательно, что горячая вода льется по дороге уже давно. «КП-Саратов» не раз писала о жалобах горожан на бездействие «Т Плюс».
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ИСТОЧНИК KP.RU