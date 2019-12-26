2019-12-26T12:46:31+03:00
Общество

За 12 лет материнский капитал в Саратовской области оформили 144 тысячи семей

102 тысячи получателей маткапитала пустили средства на улучшения жилищных условий
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За 12 лет действия программы «Материнский капитал» отделение Пенсионного фонда в Саратовской области выдало свыше 144 тысяч сертификатов Средства почти 86 тысяч из них полностью израсходованы получателями. Об этом "КП-Саратов" рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Более 102 тысяч семей пустили деньги материнского капитала на улучшение жилищных условий - самое популярное направление в распоряжении средствами.

Около 7 тысяч саратовских семей направили маткапитал на оплату образовательных услуг детей, в том числе на содержание детей в детском саду и яслях.

На накопительную пенсию мамы, перевели полученные средства 35 жительниц Саратовской области. С 2016 года стало возможным использовать маткапитал на приобретение товаров и услуг для адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. На эти цели материнский капитал использовали 3 семьи.

Самым новым направлением использования средств материнского капитала – ежемесячные выплаты на ребенка, воспользовались более двух тысяч саратовских семей, где второй ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года.

Размер этой выплаты с 2020 года составит 9708 руб. в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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