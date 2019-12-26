В библиотеке Энгельса прошли новогодние поздравления
В центральной библиотеке для детей и юношества им. Л.А. Кассиля Энгельса состоялись новогодние представления.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, для самых маленьких прошел утренник «В морозном царстве, в снежном государстве, где они встретились со Снегурочкой и Дедом Морозом, а также с Бабой-Ягой.
Ребята постарше приняли участие в квесте «Новогоднее путешествие» по зимнему чудесному царству, в котором они познакомились с волшебными улицами заснеженного города, на каждой улице им пришлось выполнить задания.
Также дети получили новогодние подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU