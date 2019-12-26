2019-12-26T12:45:00+03:00
Общество

В библиотеке Энгельса прошли новогодние поздравления

Гостей мероприятий ждал квест
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В центральной библиотеке для детей и юношества им. Л.А. Кассиля Энгельса состоялись новогодние представления.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, для самых маленьких прошел утренник «В морозном царстве, в снежном государстве, где они встретились со Снегурочкой и Дедом Морозом, а также с Бабой-Ягой.

Ребята постарше приняли участие в квесте «Новогоднее путешествие» по зимнему чудесному царству, в котором они познакомились с волшебными улицами заснеженного города, на каждой улице им пришлось выполнить задания.

Также дети получили новогодние подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На органы госвласти в Саратовской области потратили почти 2 млрд рублей
Ряд улиц в Октябрьском районе Саратова остался без воды
Саратовцы могут бесплатно звонить на любые телефоны по России
В последний вечер года в Саратовской консерватории состоится «Новогодний фейерверк»
Саратовская область за шесть лет получит 118 млрд рублей по нацпроектам
Директор Кировского троллейбусного депо Саратова надеется на пополнение парка
Панков: Володин помогает решить вопрос по самым сложным долгостроям
Победительница конкурса «Комсомолки» отправляется на «Новогодний карнавал»
На Театральной площади собирают каркас под каток
Саратовцев призвали сообщать о подозрительных предметах в новогодние праздники
В Петровском районе найдены останки погибшего на пожаре ребенка
Массовое ДТП с шестью авто и быком под Саратовом. Подробности
В Красноармейске росгвардейцы привели домой заблудившуюся школьницу
Еще шесть проблемных домов Саратова войдут в программы Фонда поддержки обманутых дольщиков
На Московской легковушка столкнулась с автобусом