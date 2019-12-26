2019-12-26T12:45:44+03:00
Общество

В Энгельсе на новогодние праздники ограничат движение транспорта

Нельзя будет проехать и оставить свою машину
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе в связи с новогодними праздниками с 18:00 30 декабря до 8:00 1 января ограничат движение и стоянку транспорта на ряде улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в зону ограничения попала площадь Свободы на участке от Коммунистической до набережной имени генерал-лейтенанта Рудченко, на Телеграфной от Пушкина площади Ленина, на площади Ленина от площади Свободы до улицы Горького, на Горького от краеведческого музея до набережной имени генерал-лейтенанта Рудченко.

Кроме того, 1 января,с 00:00 до 3:00, нельзя будет проехать в поселке Приволжский на улице Заводской, на участке от пятого квартала дома №10 до третьего квартала, 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На органы госвласти в Саратовской области потратили почти 2 млрд рублей
Ряд улиц в Октябрьском районе Саратова остался без воды
Саратовцы могут бесплатно звонить на любые телефоны по России
В последний вечер года в Саратовской консерватории состоится «Новогодний фейерверк»
Саратовская область за шесть лет получит 118 млрд рублей по нацпроектам
Директор Кировского троллейбусного депо Саратова надеется на пополнение парка
Панков: Володин помогает решить вопрос по самым сложным долгостроям
Победительница конкурса «Комсомолки» отправляется на «Новогодний карнавал»
На Театральной площади собирают каркас под каток
Саратовцев призвали сообщать о подозрительных предметах в новогодние праздники
В Петровском районе найдены останки погибшего на пожаре ребенка
Массовое ДТП с шестью авто и быком под Саратовом. Подробности
В Красноармейске росгвардейцы привели домой заблудившуюся школьницу
Еще шесть проблемных домов Саратова войдут в программы Фонда поддержки обманутых дольщиков
На Московской легковушка столкнулась с автобусом