В Энгельсе на новогодние праздники ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-26T12:45:44+03:00

Нельзя будет проехать и оставить свою машину

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В Энгельсе в связи с новогодними праздниками с 18:00 30 декабря до 8:00 1 января ограничат движение и стоянку транспорта на ряде улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в зону ограничения попала площадь Свободы на участке от Коммунистической до набережной имени генерал-лейтенанта Рудченко, на Телеграфной от Пушкина площади Ленина, на площади Ленина от площади Свободы до улицы Горького, на Горького от краеведческого музея до набережной имени генерал-лейтенанта Рудченко.

Кроме того, 1 января,с 00:00 до 3:00, нельзя будет проехать в поселке Приволжский на улице Заводской, на участке от пятого квартала дома №10 до третьего квартала, 14.

ИСТОЧНИК KP.RU