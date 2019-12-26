Жители Пугачевского района заплатят за незаконную ловлю рыбы
Такое решение принял суд
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По требованию Пугачевской прокуратуры двое местных жителей возместят причиненный водным биоресурсам ущерб.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что двое граждан выловили 25 кг рыбы из реки Большой Иргиз.
Правонарушителей обязали выплатить штраф, который добровольно они оплачивать не хотели.
Тогда прокурор подал в суд иск о взыскании с виновных лиц причиненный государству ущерб, эти требования удовлетворены.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
ИСТОЧНИК KP.RU