2019-12-26T12:16:55+03:00
Происшествия

Жители Пугачевского района заплатят за незаконную ловлю рыбы

Такое решение принял суд
Дарья Вострикова
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По требованию Пугачевской прокуратуры двое местных жителей возместят причиненный водным биоресурсам ущерб.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что двое граждан выловили 25 кг рыбы из реки Большой Иргиз.

Правонарушителей обязали выплатить штраф, который добровольно они оплачивать не хотели.

Тогда прокурор подал в суд иск о взыскании с виновных лиц причиненный государству ущерб, эти требования удовлетворены.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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