За отказ пустить газовиков жителям Саратовской области придется отдать 2 тыс. рублей
Жители Саратовской области стали обращаться в Государственную жилищную инспекцию с вопросом об объявлениях, которые размешены у подъездов от имени газовиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГЖИ по Саратовской области, в уведомлениях пишут, что жители должны пустить специалистов домой для технического обслуживание. Если дважды не открыть дверь, это повлечет за собой штраф, а потом и подачу газа.
О времени для визита можно договориться со специализированной организацией.
Инспекция рассказала, что такие требования законны. За их невыполнение рядовой гражданин отдаст до двух тысяч рублей, а юридическое лицо от 40 до 100 тыс. рублей.
Объявление может оставлять любая газовая компания, с которой заключен договор по обслуживанию газового оборудования в доме.
ИСТОЧНИК KP.RU