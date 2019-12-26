За отказ пустить газовиков жителям Саратовской области придется отдать 2 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-26T11:51:59+03:00

Организацию накажут на несколько десятков тысяч рублей

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Жители Саратовской области стали обращаться в Государственную жилищную инспекцию с вопросом об объявлениях, которые размешены у подъездов от имени газовиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГЖИ по Саратовской области, в уведомлениях пишут, что жители должны пустить специалистов домой для технического обслуживание. Если дважды не открыть дверь, это повлечет за собой штраф, а потом и подачу газа.

О времени для визита можно договориться со специализированной организацией.

Инспекция рассказала, что такие требования законны. За их невыполнение рядовой гражданин отдаст до двух тысяч рублей, а юридическое лицо от 40 до 100 тыс. рублей.

Объявление может оставлять любая газовая компания, с которой заключен договор по обслуживанию газового оборудования в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU