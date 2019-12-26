Балашовца с марихуаной обязали пройти реабилитацию
Гражданина поймали с веществом
Изменить размер текста:
Суд признал 37-летнего балашовца виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 14 августа мужчина собирал коноплю у дома №44б на Нефтяной улице.
Гражданин собрал себе 35,47 грамм травы и хранил при себе, пока его не задержали.
Полиция изъяла запрещенное вещество, мужчину обязали отбыть 120 часов на обязательных работах, пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.
ИСТОЧНИК KP.RU