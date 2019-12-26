Балашовца с марихуаной обязали пройти реабилитацию

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-26T11:46:29+03:00

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Суд признал 37-летнего балашовца виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 14 августа мужчина собирал коноплю у дома №44б на Нефтяной улице.

Гражданин собрал себе 35,47 грамм травы и хранил при себе, пока его не задержали.

Полиция изъяла запрещенное вещество, мужчину обязали отбыть 120 часов на обязательных работах, пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU