Депутаты Саратовской облдумы поставили рекорд
Саратовская областная дума провела в 2019 году 18 заседаний. Как отметил председатель парламента Александр Романов, депутаты текущего созыва поставили рекорд – столько заседаний не проводилось с 2012 года.
За эти 18 заседаний депутаты успели рассмотреть 295 вопросов
и принять 156 законов Саратовской области, 147 постановлений, направили 902 благодарственных письма.
Это означает парламентарии справились с рассмотрением 16,4 вопросов, 8,6 законов, 8,1 постановлений в среднем за одно заседание.
- Следующий год будет высокосным, предлагаю не бояться этого, а радоваться – у нас будет еще один день на продуктивную работу, – поздравил с наступающими праздниками Александр Романов.
ИСТОЧНИК KP.RU