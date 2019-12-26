2019-12-26T11:36:08+03:00
Политика

Депутаты Саратовской облдумы поставили рекорд

Парламентарии не работали так с 2012 года
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Саратовская областная дума провела в 2019 году 18 заседаний. Как отметил председатель парламента Александр Романов, депутаты текущего созыва поставили рекорд – столько заседаний не проводилось с 2012 года.

За эти 18 заседаний депутаты успели рассмотреть 295 вопросов

и принять 156 законов Саратовской области, 147 постановлений, направили 902 благодарственных письма.

Это означает парламентарии справились с рассмотрением 16,4 вопросов, 8,6 законов, 8,1 постановлений в среднем за одно заседание.

- Следующий год будет высокосным, предлагаю не бояться этого, а радоваться – у нас будет еще один день на продуктивную работу, – поздравил с наступающими праздниками Александр Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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