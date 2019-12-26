Под Саратовом мужчина до смерти забил двух гостей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-26T11:23:35+03:00

Один умер на месте, второй — через 25 дней в больнице

Изменить размер текста: A A

В Калининском районе Саратовской области в суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, перед судом предстанет 36-летний мужчина.

По версии следствия, 19 февраля бригада «скорой помощи» прибыла в село 3-я Александровка по вызову о смерти 45-летнего мужчины. Оказалось, что в доме находится еще один человек без сознания. В больнице было установлено, что у него гематома головного мозга. Несмотря на проведенную операцию, мужчина скончался через 25 дней.

Первоначально следствие зашло в тупик, но через некоторое время очевидец трагедии все рассказал.

Выяснилось, что 19 февраля в доме компания собралась для застолья. Хозяин дома оскорбил гостя, назвав лицом нетрадиционной ориентации. В ответ тот ударил обидчика затылком о стену. Впоследствии его без сознания нашли медики.

Через некоторое время тот же мужчина избил зашедшего в гости 45-летнего односельчанина. На этот раз причиной конфликта стали упреки в аморальном отношении к собственной матери. От травм потерпевший скончался на месте.

Дело передано в суд, несмотря на непризнание мужчиной своей вины.

ИСТОЧНИК KP.RU