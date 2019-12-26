Депутаты облдумы направили в Москву инициативу о присвоении Саратову звания «Города трудовой доблести»
Теперь дело за депутатами Госдумы
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Депутат Евгений Ковалев на заседании Саратовской областной думы 26 декабря представил проект увековечивания памяти тружеников тыла – присвоить Саратову звание «Города трудовой доблести».
Этот закон даст право установить специальную стелу с гербом города и проводить в праздничные даты салюты.
Областные депутаты приняли законопроект федерального закона. Теперь его, как местную инициативу рассмотрят на федеральном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU