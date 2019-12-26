Жительницу Пугачевского района лишили прав на шестилетнюю дочь
Гражданка не интересовалась жизнью малышки
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Пугачевская межрайонная прокуратура дала заключение по гражданскому делу по иску органа опеки и попечительства о лишении родительских прав.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что 39-летняя жительница Пугачевского района бросила свою шестилетнюю дочь.
Она не интересовалась судьбой ребенка, более года не видела ребенка и не пыталась забрать его в семью.
По решению суда гражданку лишили родительских прав на малышку.
ИСТОЧНИК KP.RU