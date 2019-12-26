Депутаты избрали первого заместителя председателя облдумы

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-26T10:54:55+03:00

Им стал единоросс Алексей Антонов

Изменить размер текста: A A

Парламентарии выдвинули претендентов на пост первого заместителя Председателя областной Думы.

От фракция «ЛДПР» выдвинули Станислава Денисенко. Коммунисты от «КПРФ» предложили сразу троих кандидатов — Александра Анидалова, Александра Нараевского и Николая Бондаренко. От фракции ЕР – глава комитета по госстроительству и местному самоуправлению, президент региональной Торгово-промышленной палаты Алексей Антонов. Большинство голосов по результатам тайного голосования получил Антонов.

После этого депутаты проголосовали за его отставку с поста председателя комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU