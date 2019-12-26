В музее Саратова появилась выставка «Зимняя сказка»
В музее краеведения Саратова вчера, 25 декабря, состоялась презентация выставки «Зимняя сказка».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, на ней представлены елки с украшениями разных эпох, маскарадные костюмы, маски, снеговики и Деды Морозы, фабричные и самодельные игрушки, новогодние и рождественские открытки, книги и другая праздничная атрибутика – от начала XX столетия до первых лет XXI века.
Также гостей мероприятия ждет рождественский вертеп, рассказ о рождественских и новогодних обычаях старой Европы.
На выставке покажут, как наряжали елки в разные годы.
ИСТОЧНИК KP.RU