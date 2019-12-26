В музее Саратова появилась выставка «Зимняя сказка»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-26T10:50:02+03:00

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В музее краеведения Саратова вчера, 25 декабря, состоялась презентация выставки «Зимняя сказка».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, на ней представлены елки с украшениями разных эпох, маскарадные костюмы, маски, снеговики и Деды Морозы, фабричные и самодельные игрушки, новогодние и рождественские открытки, книги и другая праздничная атрибутика – от начала XX столетия до первых лет XXI века.

Также гостей мероприятия ждет рождественский вертеп, рассказ о рождественских и новогодних обычаях старой Европы.

На выставке покажут, как наряжали елки в разные годы.

ИСТОЧНИК KP.RU