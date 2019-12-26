2019-12-26T10:44:54+03:00
Общество

Поставщика контрафактного бензина в Саратовской области оштрафовали на миллион рублей

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- В России разрабатывается единая система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. Она позволит эффективно бороться с незаконным оборотом промышленной продукции, защитит легальный бизнес, бренд добросовестного производителя и потребителей, - подчеркнул зампред правительства области Василий Разделкин во вступительном слове на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Саратовской области.

Как сообщили в секретариате заместителя председателя правительства области, руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Саратовской области Дмитрий Цымбал рассказал, что в России внедряется федеральная государственная система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Обязательной система маркировки лекарств должна стать с 1 июля 2020 года.

- Территориальным органом Росздравнадзора по Саратовской области инициировано проведение информационной кампании о внедрении маркировки лекарственных препаратов в районных газетах и в областных СМИ. Необходимо принять меры по активизации подключения аптечных, медицинских и иных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность к системе, - подчеркнул Цымбал.

Начальник отдела (инспекции) в Саратовской области ПМТУ Росстандарта Евгений Призов доложил, что сотрудниками ведомства в рамках федерального надзора за соблюдением требований к автомобильному топливу на объектах топливно-энергетического комплекса было проведено шесть проверок. По результатам испытаний, один образец топлива из 48 протестированных не соответствовал требованиям по физико-химическим показателям. Суд оштрафовал юридическое лицо на сумму более 1,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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