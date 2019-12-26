В Саратове из-за аварии встали трамваи четырех маршрутов

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-26T10:42:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 26 декабря, в Саратове встали трамваи № 3, 9, 10 и 11 на Советской улице из-за аварии на путях.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось в 11:10 на Советской улице.

«Тройки» от 6-й Дачной ходят с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движения нет.

«Девятки» и «десятки» ходят только до Детского парка, «одиннадцатые» доедут до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU