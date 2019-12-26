В Пугачеве три юные девушки и парень сексуально истязали двух подростков, насиловали и душили

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-26T10:41:14+03:00

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В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор трем несовершеннолетним девушкам и их сообщнику.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их признали виновными в истязании подростка, развратных действиях, и действиях сексуального характера.

Суд установил, что днем 13 января 17-летняя девушка вместе с 21-летним парнем и приятельницей гостили у 18-летнего юноши. К ним присоединились еще две девушки, которые начали предъявлять претензии, что якобы уже находившаяся в доме 17-летняя девушка не хотела их пускать и нецензурно обругала.

Завязалась ссора, в ходе которой одна из новоприбывших гостий начала бить 17-летнюю девушку руками, ногами и различными предметами. При этом никто не пытался ее остановить, напротив, 21-летний парень начал давать советы, как посильнее унизить жертву. Все вместе — трое девушек и самый старший парень — совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. При этом объектом их издевательств, в том числе сексуального характера, стал и 18-летний хозяин дома, который является инвалидом.

Жертва дважды пыталась сбежать из дома, даже голышом, но ее догоняли и возвращали. Истязания продолжались до утра, когда она все же сумела выбраться и сообщила в полицию.

Кроме того, ранее 21-летний парень, 29 декабря 2019 года, принудил еще одну девушку — 15-летнюю, к сексуальному разврату.

Несмотря на то, что подсудимые не признались, суд установил их вину.

21-летнего юношу отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет, две девушки проведут за решеткой год и шесть месяцев, а третья — год и девять месяцев в воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU