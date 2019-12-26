В Саратове участник «Дома-2» отдал долг по алиментам в 94 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-26T10:14:00+03:00

Мужчина не давал денег на содержание своей дочери

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Саратовский участник телепроекта «Дом 2» погасил задолженность по алиментам, успев перечислить денежные средства до Нового года.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, 34-летний мужчина недодал своему ребенку около 94 тыс. рублей.

До этого с зарплаты должника, который работал в АО «ТНТ-Телесеть» взыскали порядка 84 тыс. рублей, а также 67 тыс. рублей.

Потом мужчина сам перечислил на депозит Заводского районного отдела 40 и 50 тыс. Рублей.

Гражданин погасил долг в размере 35 тыс. рублей, успев до Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU