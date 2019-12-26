В Саратове участник «Дома-2» отдал долг по алиментам в 94 тыс. рублей
Мужчина не давал денег на содержание своей дочери
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Саратовский участник телепроекта «Дом 2» погасил задолженность по алиментам, успев перечислить денежные средства до Нового года.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, 34-летний мужчина недодал своему ребенку около 94 тыс. рублей.
До этого с зарплаты должника, который работал в АО «ТНТ-Телесеть» взыскали порядка 84 тыс. рублей, а также 67 тыс. рублей.
Потом мужчина сам перечислил на депозит Заводского районного отдела 40 и 50 тыс. Рублей.
Гражданин погасил долг в размере 35 тыс. рублей, успев до Нового года.
ИСТОЧНИК KP.RU