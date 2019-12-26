В Озерках на пожаре пострадали двое детей: на пепелище ищут их пропавшего брата
Проводится доследственная проверка по факту пожара в селе Озерки Петровского района Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным дом вспыхнул днем 25 декабря. В здании находились трое малышей в возрасте 3, 4 и 6 лет, их мама была на работе в Саратове. Отец отлучился в магазин, а детей оставил с односельчанином.
Сосед решил отлучиться, а когда пришел, возгорание уже началось.
Вместе с местным жителем он обнаружил и вывел из дома 3-летнюю девочку и 4-летнего мальчика.
Малыши госпитализированы, а их брат до сих пор не найден.
Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки следователи примут соответствующее процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU