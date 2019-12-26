В Озерках на пожаре пострадали двое детей: на пепелище ищут их пропавшего брата

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-26T10:04:19+03:00

В момент ЧП мама малышей находилась на работе в Саратове

Изменить размер текста: A A

Проводится доследственная проверка по факту пожара в селе Озерки Петровского района Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным дом вспыхнул днем 25 декабря. В здании находились трое малышей в возрасте 3, 4 и 6 лет, их мама была на работе в Саратове. Отец отлучился в магазин, а детей оставил с односельчанином.

Сосед решил отлучиться, а когда пришел, возгорание уже началось.

Вместе с местным жителем он обнаружил и вывел из дома 3-летнюю девочку и 4-летнего мальчика.

Малыши госпитализированы, а их брат до сих пор не найден.

Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки следователи примут соответствующее процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На пожаре в Новосоколовогорском поселке не успели спасти женщину-инвалида

Площадь пожара составила 100 кв. м (подробнее)

Найдены останки детей, погибших на пожаре в селе Елань

Поиски велись несколько часов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU