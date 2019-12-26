На дороге с двумя детскими садами в Заводском районе не работает светофор

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-26T09:50:27+03:00

Движение не регулируется уже месяц

Изменить размер текста: A A

Житель Заводского района Антон Жакин обратился в редакцию «КП-Саратов», чтобы рассказать о неработающем светофоре.

По словам молодого человека, конструкция на перекрестке Огородной улицы и 5-го Нагорного проезда уже месяц не функционирует.

- Перекресток нерегулируемый, рядом находится школа и детские сады. Еще и елок поставили, поэтому если ехать вниз, не видно, что происходит слева. Это может стать причиной аварийной ситуации, — отметил он.

Почему-то отключение произошло именно в тот момент, когда коммунальщики начали работу по соседству с этим местом.

ИСТОЧНИК KP.RU