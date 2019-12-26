Убийство на кладбище в Вольске: дело в отношении двух экс-полицейских передано в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции Вольска.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к гибели человека.
Следствие считает, что около часа ночи 26 сентября двое полицейских задержали на улице 41-летнего мужчину. Надев на него наручники они силой отволокли его на пустырь рядом с кладбищем, жестоко избили и скрылись.
От полученных травм потерпевший скончался.
Преступление было раскрыто, благодаря грамотным розыскным мероприятиям отдела собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области.
Свою вину они признали полностью и были арестованы. Дело передано прокуроры для утверждения обвинительного заключения.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Нервно и психически устойчив: коллеги из полиции охарактеризовали обвиняемого в убийстве на кладбище в Вольске
Двух сержантов отправили за решетку на два месяца [фото, видео]
ИСТОЧНИК KP.RU