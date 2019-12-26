Убийство на кладбище в Вольске: дело в отношении двух экс-полицейских передано в суд

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-26T09:46:21+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции Вольска.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к гибели человека.

Следствие считает, что около часа ночи 26 сентября двое полицейских задержали на улице 41-летнего мужчину. Надев на него наручники они силой отволокли его на пустырь рядом с кладбищем, жестоко избили и скрылись.

От полученных травм потерпевший скончался.

Преступление было раскрыто, благодаря грамотным розыскным мероприятиям отдела собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области.

Свою вину они признали полностью и были арестованы. Дело передано прокуроры для утверждения обвинительного заключения.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU