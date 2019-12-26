Валерий Радаев на Госсовете обсудит развитие сельского хозяйства
Внимание будет уделено подготовке кадров
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 26 декабря, принимает участие в заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, на совещании планируется обсудить развитие сельского хозяйства.
Будет рассмотрена реализация Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015-2019 годы и этапы реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Отдельное внимание будет уделено поддержке малого бизнеса и подготовке кадров для села.
ИСТОЧНИК KP.RU