Валерий Радаев на Госсовете обсудит развитие сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-26T09:31:55+03:00

Внимание будет уделено подготовке кадров

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 26 декабря, принимает участие в заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, на совещании планируется обсудить развитие сельского хозяйства.

Будет рассмотрена реализация Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015-2019 годы и этапы реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Отдельное внимание будет уделено поддержке малого бизнеса и подготовке кадров для села.

ИСТОЧНИК KP.RU