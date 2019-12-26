Саратовские саблистки взяли серебро всероссийского турнира
Девушки отличились в возрастной категории от 12 до 15 лет
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В Саратове с 19 по 25 декабря проходил всероссийский турнир по фехтованию на призы олимпийских чемпионов Сисикина Ю.Ф., Прудсковой В.А, Шарова Ю.Д. среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 16 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в последний день состязаний саратовские саблистки в возрасте от 12 до 15 лет взяли серебро в командных соревнованиях.
Их соперниками стали выступающие из 19 команд.
ИСТОЧНИК KP.RU