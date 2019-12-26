Без воды до вечера остались улицы в центре Саратова и в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-26T09:22:19+03:00

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Авария 26 декабря на городском водопроводе оставила без воды несколько улиц в центре города и в Ленинском районе.

Как сообщили в ООО "КВС", ориентировочно до 20:00 не будет воды в домах по следующим адресам:

- квадрат улиц Челюскинцев, Московская, Радищева, Соборная;

- улица Гвардейская, 2-44,

улица Зои Космодемьянской, 1-17,

на улицах Бережная, Спартака, Попова, Щорса, Толстого, Крылова, Хабаровская, Чайковские тупики, улицы 1-3 Речные, на улице Панфилова от Крылова до Тургенева, на улице Тургенева, Кольцова, Латвийская, Победы, Елшанская, 17-34.

ИСТОЧНИК KP.RU