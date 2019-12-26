В ТЮЗе наградят победителей конкурса новогодней открытки Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-26T09:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 26 декабря, в историческом здании Театра юного зрителя пройдет награждение победителей конкурса новогодней открытки Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, соперничали 253 ученика из школ искусств, художественных студий и мастерских Саратова, Красного Кута, Маркса, Новоузенска, Пугачева, Александрова-Гая, Воскресенского, Елшанки, Ивантеевки, Самойловки, ЗАТО Светлый, Шихан и других населенных пунктов региона.

Высоко оценены работы девяти ребят из села Воскресенское, Калининска, Балашова, Балакова и Вольска.

ИСТОЧНИК KP.RU