В ТЮЗе наградят победителей конкурса новогодней открытки Саратовской области
Сегодня, 26 декабря, в историческом здании Театра юного зрителя пройдет награждение победителей конкурса новогодней открытки Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, соперничали 253 ученика из школ искусств, художественных студий и мастерских Саратова, Красного Кута, Маркса, Новоузенска, Пугачева, Александрова-Гая, Воскресенского, Елшанки, Ивантеевки, Самойловки, ЗАТО Светлый, Шихан и других населенных пунктов региона.
Высоко оценены работы девяти ребят из села Воскресенское, Калининска, Балашова, Балакова и Вольска.
ИСТОЧНИК KP.RU