Саратовские предприятия и вузы готовы участвовать в создании научно-образовательного центра в рамках нацпроекта «Наука»

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-26T09:16:59+03:00

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В Саратовской области продолжается подготовка заявки на участие в конкурсном отборе научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня.

В рамках реализации федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» по всей России планируется создать 15 научно-образовательных центров. Произойдет это в три этапа: по пять центров в 2019, 2020 и 2021 годах. В этом году определены первые пять НОЦ: это Белгородская, Кемеровская, Нижегородская области, Пермский край, а также Западно-Сибирский научно-образовательный центр (совместный проект Тюменской области, Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало-Ненецкого АО).

В рамках X Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций, который прошел в СГУ им. Н.Г. Чернышевского 18-20 декабря, одним из основных вопросов стало обсуждение возможности вхождения представленных предприятий и университетов в научно-образовательный центр региона. На сегодняшний день свою готовность стать участниками НОЦ подтвердили четыре ведущих университета: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ им. Гагарина Ю.А., СГАУ им. Н.И. Вавилова и СГМУ им. В.И. Разумовского. Кроме того, переговоры об участии в реализации нацпроекта в качестве индустриальных партнеров ведутся с ведущими промышленными предприятиями региона: АО «Саратовстройстекло», АО ЭОКБ «Сигнал им. А.И. Глухарева», АО НПП «Алмаз», ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», ООО «РЭМО», ФГУП «НПЦАП» - ПО «Корпус», АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» и другие.

Министерство промышленности и энергетики области

Научно-образовательный центр представляет собой развитую инфраструктуру, в рамках которой будут найдены ключевые точки взаимодействия бизнеса и науки. Знаковым отличием НОЦ от традиционных структур науки является прикладной характер проводимых исследований, кооперация с бизнес-структурами с целью дальнейшей коммерциализации полученного продукта, в том числе путем создания малых инновационных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU