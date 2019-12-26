2019-12-26T09:16:59+03:00
Наука

Саратовские предприятия и вузы готовы участвовать в создании научно-образовательного центра в рамках нацпроекта «Наука»

Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области продолжается подготовка заявки на участие в конкурсном отборе научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня.

В рамках реализации федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» по всей России планируется создать 15 научно-образовательных центров. Произойдет это в три этапа: по пять центров в 2019, 2020 и 2021 годах. В этом году определены первые пять НОЦ: это Белгородская, Кемеровская, Нижегородская области, Пермский край, а также Западно-Сибирский научно-образовательный центр (совместный проект Тюменской области, Ханты-Мансийского АО-Югра, Ямало-Ненецкого АО).

В рамках X Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций, который прошел в СГУ им. Н.Г. Чернышевского 18-20 декабря, одним из основных вопросов стало обсуждение возможности вхождения представленных предприятий и университетов в научно-образовательный центр региона. На сегодняшний день свою готовность стать участниками НОЦ подтвердили четыре ведущих университета: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ им. Гагарина Ю.А., СГАУ им. Н.И. Вавилова и СГМУ им. В.И. Разумовского. Кроме того, переговоры об участии в реализации нацпроекта в качестве индустриальных партнеров ведутся с ведущими промышленными предприятиями региона: АО «Саратовстройстекло», АО ЭОКБ «Сигнал им. А.И. Глухарева», АО НПП «Алмаз», ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», ООО «РЭМО», ФГУП «НПЦАП» - ПО «Корпус», АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» и другие.

Министерство промышленности и энергетики области

Научно-образовательный центр представляет собой развитую инфраструктуру, в рамках которой будут найдены ключевые точки взаимодействия бизнеса и науки. Знаковым отличием НОЦ от традиционных структур науки является прикладной характер проводимых исследований, кооперация с бизнес-структурами с целью дальнейшей коммерциализации полученного продукта, в том числе путем создания малых инновационных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За отказ пустить газовиков жителям Саратовской области придется отдать 2 тыс. рублей
Зинаида Самсонова внесла в областную Думу инициативу по изменению избирательного законодательства
Балашовца с марихуаной обязали пройти реабилитацию
Депутаты Саратовской облдумы поставили рекорд
В Советском районе Hyundai сбил быка
Под Саратовом мужчина до смерти забил двух гостей
Панков: На кремлевскую елку достать билеты проще, чем в саратовский цирк
Депутаты облдумы направили в Москву инициативу о присвоении Саратову звания «Города трудовой доблести»
Жительницу Пугачевского района лишили прав на шестилетнюю дочь
Депутаты избрали первого заместителя председателя облдумы
В музее Саратова появилась выставка «Зимняя сказка»
Поставщика контрафактного бензина в Саратовской области оштрафовали на миллион рублей
В Саратове из-за аварии встали трамваи четырех маршрутов
В Пугачеве три юные девушки и парень сексуально истязали двух подростков, насиловали и душили
В Балашове злоумышленники вырубили дубов на более 620 тыс. рублей
В Саратове на ярмарке будут продавать елки
В Саратове участник «Дома-2» отдал долг по алиментам в 94 тыс. рублей
В Озерках на пожаре пострадали двое детей: на пепелище ищут их пропавшего брата
Регоператор снова напомнил саратовцам о необходимости оплатить долги за услугу по обращению с ТКО
На дороге с двумя детскими садами в Заводском районе не работает светофор
Убийство на кладбище в Вольске: дело в отношении двух экс-полицейских передано в суд
В Саратове встали трамваи №9 из-за неисправности вагона
Валерий Радаев на Госсовете обсудит развитие сельского хозяйства
Саратовские саблистки взяли серебро всероссийского турнира
Без воды до вечера остались улицы в центре Саратова и в Ленинском районе
В ТЮЗе наградят победителей конкурса новогодней открытки Саратовской области
Саратовские предприятия и вузы готовы участвовать в создании научно-образовательного центра в рамках нацпроекта «Наука»