В Энгельсском районе женщина с ребенком украли телевизор
Граждан задержали
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из квартиры в поселке Пробуждение.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 6:30 до 9:00 11 декабря неизвестные через открытое окно на балконе проникли внутрь помещения и унесли телефон Samsung.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 29-летняя гражданка и 17-летний парень.
Выяснилось, что они продали технику неизвестному.
На задержанных завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU