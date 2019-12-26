В Энгельсском районе женщина с ребенком украли телевизор

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-26T09:02:28+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из квартиры в поселке Пробуждение.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 6:30 до 9:00 11 декабря неизвестные через открытое окно на балконе проникли внутрь помещения и унесли телефон Samsung.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 29-летняя гражданка и 17-летний парень.

Выяснилось, что они продали технику неизвестному.

На задержанных завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU