Прошли обыски в квартире саратовского министра здравоохранения Натальи Мазиной

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-26T08:52:27+03:00

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У сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области прошли обыски в квартирах. В том числе, у министра Натальи Мазиной.

Основанием для обысков стало расследование уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями при закупках оборудования для детских лечебных учреждений.

Напомним, «КП-Саратов» писала, что, по версии следствия, в 2018 году Минздрав заключил два госконтракта на сумму 49 млн рублей о поставке рентгенологических аппаратов.

Наталья Мазина прокомментировала действия правоохранителей.

- Видимо, все это каким-то образом поможет в расследовании уголовного дела. Могу сказать, что обсуждение темы возможных нарушений при закупке медицинского оборудования идет давно. Необходимое содействие правоохранительным органам мы оказываем по их запросам и обязательно будем это делать и дальше, — заявила министр.

Она также подчеркнула, что Минздрав продолжает работать в штатном режиме.

- В Минздраве работают профессионалы, единая команда, нацеленная на результат именно в виде улучшения медицинской помощи. И за себя мне не стыдно! Жизненными принципами не поступалась! Имею честь! — заявила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU