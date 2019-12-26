Под Саратовом подросток украл у мужчины IQOS и Asus
Гражданин признался в содеянном
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Полиция Ровенского района раскрыла кражу у 31-летнего жителя села Приволжское.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 21 по 27 ноября из его квартиры на Молодежной улице пропал ноутбук Asus с зарядкой и электронная сигарета IQOS.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 17-летний местный житель, рецидивист, который во всем признался.
На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU