Саратовцев пригласили погрузиться в виртуальную реальность

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-26T08:42:54+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram рассказал о праздничном сюрпризе для горожан.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на проспекте Кирова установили арт-объект «Мишка». Он оснащен специальной меткой,позволяющей через приложение Мегаполис AR погрузиться в виртуальную реальность.

Для этого нужно скачать программу и навести на значок, расположенный на конструкции.

Такая же метка скоро появится у фигуры зайца, который стоит у дома книги.

ИСТОЧНИК KP.RU