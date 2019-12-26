Саратовцев пригласили погрузиться в виртуальную реальность
Мэр города рассказал о сюрпризе
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Мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram рассказал о праздничном сюрпризе для горожан.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на проспекте Кирова установили арт-объект «Мишка». Он оснащен специальной меткой,позволяющей через приложение Мегаполис AR погрузиться в виртуальную реальность.
Для этого нужно скачать программу и навести на значок, расположенный на конструкции.
Такая же метка скоро появится у фигуры зайца, который стоит у дома книги.
ИСТОЧНИК KP.RU