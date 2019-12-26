В Саратове мужчина украл из Mercedesа доллары и технику

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-26T08:34:27+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу из иномарки, припаркованной на Гвардейской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 12 по 13 декабря неизвестный разбил заднее правое стекло Mercedesа и унес оттуда чужие вещи.

Добычей злоумышленника стал кошелек, в котором лежало 300 долларов, 2 тыс. рублей, несколько купюр различных стран и видеоплеер.

Сумма ущерба превысила 44 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний гражданин, который признался, что потратил деньги на себя.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU