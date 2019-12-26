В Саратове мужчина украл из Mercedesа доллары и технику
Полиция Ленинского района раскрыла кражу из иномарки, припаркованной на Гвардейской улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 12 по 13 декабря неизвестный разбил заднее правое стекло Mercedesа и унес оттуда чужие вещи.
Добычей злоумышленника стал кошелек, в котором лежало 300 долларов, 2 тыс. рублей, несколько купюр различных стран и видеоплеер.
Сумма ущерба превысила 44 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний гражданин, который признался, что потратил деньги на себя.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU