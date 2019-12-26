В Екатериновке 63-летний гость решил наказать хозяина и убил его
В Саратовской области завершено расследование в отношении 63-летнему жителю поселка Екатериновка, которого признали виновным в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 22 октября.
По версии следствия, он вместе с компанией знакомых распивал алкоголь у одного из них в квартире. Во время застолья мужчина упрекнул хозяина, что он не помогает своей пожилой матери. Это, по его мнению, заслуживает жесткого наказания.
Обвинения привели к ссоре, и 47-летний мужчина предложил доказать слова делом, наказав его. В ответ на это 63-летний гость схватил нож и ударил оппонента в грудь.
После этого гость ушел, а хозяин дома скончался.
Свобю вину 63-летний мужчина признал полностью, дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU