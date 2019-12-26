В Екатериновке 63-летний гость решил наказать хозяина и убил его

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-26T08:09:31+03:00

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В Саратовской области завершено расследование в отношении 63-летнему жителю поселка Екатериновка, которого признали виновным в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 22 октября.

По версии следствия, он вместе с компанией знакомых распивал алкоголь у одного из них в квартире. Во время застолья мужчина упрекнул хозяина, что он не помогает своей пожилой матери. Это, по его мнению, заслуживает жесткого наказания.

Обвинения привели к ссоре, и 47-летний мужчина предложил доказать слова делом, наказав его. В ответ на это 63-летний гость схватил нож и ударил оппонента в грудь.

После этого гость ушел, а хозяин дома скончался.

Свобю вину 63-летний мужчина признал полностью, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU