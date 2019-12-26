В Саратове рецидивист украл две бутылки виски

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-26T08:09:16+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина в Волжском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 8 декабря с 10:19 по 10:25 неизвестный унес бутылки Jack Daniel's Tennessee и Johnnie Walker Black Label.

Сумма ущерба превысила отметку в 2,8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU