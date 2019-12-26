В Саратове рецидивист украл две бутылки виски
Сумма ущерба превысила отметку в 2,8 тыс. рублей
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Полиция Волжского района раскрыла кражу из магазина в Волжском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 8 декабря с 10:19 по 10:25 неизвестный унес бутылки Jack Daniel's Tennessee и Johnnie Walker Black Label.
Сумма ущерба превысила отметку в 2,8 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU