В Энгельсе мужчина украл с карты сожителя тещи 90 тыс. рублей
В Энгельсе Саратовской области полиция раскрыла кражу 90 тыс. рублей с карты 47-летнего мужчины.
- Сотрудник угрозыска установили подозреваемого — 35-летнего гражданина, который жил с потерпевшим на одной жилплощади. Тот рассказал, что узнал о наличии у сожителя тещи карты, скачал мобильное приложение, с помощью которого и перевел деньги на счет своей знакомой. После этого злоумышленник потратил средства на развлечения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Стоит отметить, что мужчина ранее был неоднократно судим за наркопреступления и грабежи.
Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело за кражу. Рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU