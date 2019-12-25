В Энгельсе мужчина украл с карты сожителя тещи 90 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-12-25T17:29:12+03:00

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В Энгельсе Саратовской области полиция раскрыла кражу 90 тыс. рублей с карты 47-летнего мужчины.

- Сотрудник угрозыска установили подозреваемого — 35-летнего гражданина, который жил с потерпевшим на одной жилплощади. Тот рассказал, что узнал о наличии у сожителя тещи карты, скачал мобильное приложение, с помощью которого и перевел деньги на счет своей знакомой. После этого злоумышленник потратил средства на развлечения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Стоит отметить, что мужчина ранее был неоднократно судим за наркопреступления и грабежи.

Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело за кражу. Рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU