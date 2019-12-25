2019-12-25T16:42:52+03:00
Происшествия

Двое иностранцев собирались сбыть почти 5 кг героина в Саратовской области

Их отправили в колонию строгого режима на 10 и 10,5 года
Ольга Симонова
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В Саратовском районе осудили 27 и 30-летнего граждан Республик Узбекистан и Таджикистан. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

- С февраля 2018 по июнь 2019 года мужчины через интернет-мессенджер договорились с неизвестным сбывать на территории Саратовской области запрещенные вещества, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

В Москве злоумышленники получили две партии героина весом 1 742 и 3 075 грамма соответственно. Первую они расфасовали по пакетикам.

В июне 2019 года 27-летний иностранец решил делать закладки в Саратовском районе, где его задержала полиция и изъяла наркотики, а 17 июля во время обыска жилища 30-летнего в Москве правоохранители нашли более 3 кг наркотиков.

Суд отправил одного на десять лет в колонию строгого режима, а второму дал срок на полгода больше.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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