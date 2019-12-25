За 2019 год саратовцам вернули более 21 млн рублей за ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:24 2019-12-25T16:24:59+03:00

Из них свыше 16 млн — перерасчет за «коммуналку»

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Жителям Саратовской области за 2019 год вернули более 21 млн 82 тыс. рублей за жилищные и коммунальные услуги.

- Перерасчеты прошли по результатам проверок Госжилинспекции, — сообщили «КП-Саратов» в инспекции.

Из всего 21 млн более 19,6 — перерасчет за «коммуналку».

Общая сумма перерасчета превысила прошлогоднюю на 4,7%, в 2018 году саратовцам вернули 20 млн 135 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU