За 2019 год саратовцам вернули более 21 млн рублей за ЖКХ
Из них свыше 16 млн — перерасчет за «коммуналку»
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Жителям Саратовской области за 2019 год вернули более 21 млн 82 тыс. рублей за жилищные и коммунальные услуги.
- Перерасчеты прошли по результатам проверок Госжилинспекции, — сообщили «КП-Саратов» в инспекции.
Из всего 21 млн более 19,6 — перерасчет за «коммуналку».
Общая сумма перерасчета превысила прошлогоднюю на 4,7%, в 2018 году саратовцам вернули 20 млн 135 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU