Десятерых граждан Таджикистана выдворили из России саратовские приставы
Иностранцам на пять лет запретили въезжать в РФ
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Десятерых граждан Республики Таджикистан выдворили из России по решению суда.
- Бойцы группы быстрого реагирования УФССП по Саратовской области доставили их «Центра содержания иностранных граждан» в аэропорт Домодедово, где они пересекли границу, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.
Всех выдворенных иностранцев признали виновными в нарушении режима пребывания в РФ, назначили административной наказание и запретили в течение пяти лет въезжать в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU