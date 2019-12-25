2019-12-25T16:17:03+03:00
Общество

Десятерых граждан Таджикистана выдворили из России саратовские приставы

Иностранцам на пять лет запретили въезжать в РФ
Ольга Симонова
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Десятерых граждан Республики Таджикистан выдворили из России по решению суда.

- Бойцы группы быстрого реагирования УФССП по Саратовской области доставили их «Центра содержания иностранных граждан» в аэропорт Домодедово, где они пересекли границу, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Всех выдворенных иностранцев признали виновными в нарушении режима пребывания в РФ, назначили административной наказание и запретили в течение пяти лет въезжать в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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