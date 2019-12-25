Министр обороны РФ доложил Владимиру Путину о центре патриотического воспитания ПФО «Гвардеец»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-25T15:00:25+03:00

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе доклада на заседании коллегии Министерства обороны 24 декабря 2019 года рассказал Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину о военно-патриотической работе, которую проводит его ведомство. Сергей Шойгу отметил, что по поручению Главы государства Министерство обороны приступило к развертыванию круглогодичных учебно-методических центров «Авангард».

- В следующем году они появятся и начнут работу в Московской области и в Москве, а в Нижнем Новгороде центр введен в строй уже в этом году. Надеемся на активную работу всех субъектов Российской Федерации, — отметил в своем докладе Сергей Шойгу.

Первый в России окружной учебно-методический центр патриотического воспитания «Гвардеец», о котором Министр обороны доложил Президенту России, создан в Нижегородской области в рамках соглашения, заключенного 31 мая 2018 года между полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Председателем ДОСААФ России и губернатором Нижегородской области.

На базе центра проводятся пятидневные учебные сборы допризывной молодежи округа, а также ведется обучение представителей из регионов ПФО программам и методикам проведения таких сборов и других мероприятий патриотической направленности.

В 2020 году участники сборов кроме обязательной пятидневной программы смогут дополнительно получить навыки по тактической подготовке и закрепить их на страйкбольном полигоне, потренироваться в вождении различных видов транспорта на автотренажерах и настоящих машинах, а также пройти парашютную подготовку и первоначальное летную подготовку на самолете Як-18Т.

Кроме того, в «Гвардейце» также реализуются программы ДОСААФ России по военно-учетным специальностям и военно-техническим видам спорта.

С момента открытия в мероприятиях на базе центра приняли участие более 3 тысяч подростков, получивших первоначальные знания по военной подготовке.

ИСТОЧНИК KP.RU