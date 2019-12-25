2019-12-25T14:48:49+03:00
Общество

На остановках и билбордах Саратова разместят информацию об убитом полицейском

В городе пройдет акция под девизом «Это наша работа»
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Начальник УМВД РФ по городу Саратову Андрей Чепурной на сегодняшней конференции в пресс-центре «Комсомольской Правды» — Саратов» отметил, что убийство Михаила Гадеева — личная потеря для каждого сотрудника полиции.

- Несмотря на молодой возраст и недолгую службу в органах внутренних дел, около пяти лет, он является ветераном боевых действий, — сообщил Чепурной и подчеркнул, что правоохранители искренне переживают.

Также начальник саратовского УМВД рассказал и историю инцидента, как все произошло в Киевском проезде.

Когда патрульная машина проезжала по дворам Заводского района, полицейские обратили внимание на подозрительных граждан, было принято решение проверить их.

Оказалось, что у одного из мужчин в перчатке было неизвестное вещество, его решили задержать. Успели надеть наручник на одну руку, после этого прозвучал выстрел.

Задержать злоумышленников все же удалось, в этом принял участие и сам раненый полицейский, к нему подоспели другие наряды, а также Росгвардия.

Стоит отметить, что перед проверкой Михаил Гадеев включил видеорегистратор на служебном авто, который запечатлел его последние слова

- «Это наша работа» трижды произнес Михаил Гадеев в ответ на слова подозреваемого их не проверять, — рассказал Андрей Чепурной и отметил, что судя по записи полицейский вел себя очень корректно.

После трагедии в полиции было принято решение провести акцию под девизом «Это наша работа».

- Для действующих сотрудников и тех, кто придет на смену, эти слова являются примером. С сегодняшнего дня на транспорте полиции размещены стикеры с фотографией Михаила Гадеева и его последние слова, — отметил начальник УМВД по Саратову.

Также он поблагодарил главу города Михаила Исаева за то, что на остановках и билбордах также будет размещена информация о погибшем полицейском.

Руководство ГУ МВД примет меры по увековечиванию памяти Михаила Гадеева. Также внесено представление о его награждении посмертно.

- Такой подвиг должен быть достоянием общественности, — заключил Чепурной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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