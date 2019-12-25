На остановках и билбордах Саратова разместят информацию об убитом полицейском
Начальник УМВД РФ по городу Саратову Андрей Чепурной на сегодняшней конференции в пресс-центре «Комсомольской Правды» — Саратов» отметил, что убийство Михаила Гадеева — личная потеря для каждого сотрудника полиции.
- Несмотря на молодой возраст и недолгую службу в органах внутренних дел, около пяти лет, он является ветераном боевых действий, — сообщил Чепурной и подчеркнул, что правоохранители искренне переживают.
Также начальник саратовского УМВД рассказал и историю инцидента, как все произошло в Киевском проезде.
Когда патрульная машина проезжала по дворам Заводского района, полицейские обратили внимание на подозрительных граждан, было принято решение проверить их.
Оказалось, что у одного из мужчин в перчатке было неизвестное вещество, его решили задержать. Успели надеть наручник на одну руку, после этого прозвучал выстрел.
Задержать злоумышленников все же удалось, в этом принял участие и сам раненый полицейский, к нему подоспели другие наряды, а также Росгвардия.
Стоит отметить, что перед проверкой Михаил Гадеев включил видеорегистратор на служебном авто, который запечатлел его последние слова
- «Это наша работа» трижды произнес Михаил Гадеев в ответ на слова подозреваемого их не проверять, — рассказал Андрей Чепурной и отметил, что судя по записи полицейский вел себя очень корректно.
После трагедии в полиции было принято решение провести акцию под девизом «Это наша работа».
- Для действующих сотрудников и тех, кто придет на смену, эти слова являются примером. С сегодняшнего дня на транспорте полиции размещены стикеры с фотографией Михаила Гадеева и его последние слова, — отметил начальник УМВД по Саратову.
Также он поблагодарил главу города Михаила Исаева за то, что на остановках и билбордах также будет размещена информация о погибшем полицейском.
Руководство ГУ МВД примет меры по увековечиванию памяти Михаила Гадеева. Также внесено представление о его награждении посмертно.
- Такой подвиг должен быть достоянием общественности, — заключил Чепурной.
ИСТОЧНИК KP.RU