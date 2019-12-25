Абраменко о низких зарплатах на предприятиях: С человеческой точки зрения это неправильно

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-25T14:29:07+03:00

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Депутат Саратовской городской думы, генеральный директор ОАО «Завод «Нефтегазмаш» Александр Абраменко высказал мнение об инициативе по повышению зарплат на саратовских предприятиях.

- Думаю, надо разделять предприятия, которые работают успешно, но не повышают зарплаты, и те, где экономическая ситуация сложная. Есть много факторов, влияющих на зарплатный фонд. Это производительность труда, техническая оснащенность, специфика производственного процесса, обеспеченность заказами и многое другое. Где-то просто нет возможности платить работникам больше.

Но есть и примеры, когда при высокой рентабельности зарплаты все равно не растут. Это может зависеть от финансовой модели предприятия, когда оно не распоряжается своей прибылью: она направляется на другие цели или распределяется в группе компаний. А может быть вызвано позицией руководства. С точки зрения экономической выгоды это, возможно, целесообразно. Но с точки зрения социальной, человеческой — неправильно. Особенно если уровень зарплат минимальный и не компенсируется хорошим социальным пакетом, — отметил Абраменко.

ИСТОЧНИК KP.RU