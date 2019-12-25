На конференции в «КП-Саратов» почтили память убитого полицейского минутой молчания

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-25T14:26:11+03:00

Соболезнования в телеграмме выразил и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

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Сегодня, 25 декабря, на конференции в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» обсуждают трагедию, произошедшую в субботу, 21 декабря, в Заводском районе города.

Напомним, при задержании злоумышленников в Киевском проезде, один из них застрелил полицейского Михаила Гадеева.

Спикерами пресс-конференции выступили начальник УМВД РФ по городу Саратову Андрей Чепурной, следователь по особо важным делам СУ СК России по Саратовской области Александр Кулишов, Cтарший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области по взаимодействию со СМИ Надежда Волошина и старший специалист группы по связям с общественностью и СМИ Эллада Абжалимова.

Андрей Чепурной зачитал телеграмму от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, в которой он выразил соболезнования.

После этого все присутствующие почтили память погибшего минутой молчания.

Надежда Волошина отметила, что возбуждено два дела: о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Оба объединены в одно производство.

Расследование ведет следователь по особо важным делам. Двое подозреваемых уже задержаны и арестованы. Стоит отметить, что в отношении 32-летнего злоумышленника возбуждено дело по двум статьям, а 40-летнего — только за покушение на сбыт наркотиков.

- Особенность этого дела в особенности личности сотрудников, которые столкнулись с особо опасными преступниками. Они не смалодушничали, проявили стойкость и мужество, — отметила Волошина.

По ее словам, Гадеев, который получил смертельное ранение, из последних сил смог обезвредить и передать задержанных коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU